قصف يستهدف مقرا للقوات العراقية شمالي البلاد

أفاد مصدر أمني عراقي، مساء الإثنين، بتعرض مقر تابع للشرطة، في محافظة كركوك، شمال العاصمة بغداد، لقصف مدفعي.

وأوضح المصدر لوكالة "سبوتنيك"، الذي تحفظ الكشف عن أسمه، أن أربع قنابر هاون سقطت على مقر الفرقة الآلية الخامسة، التابعة للشرطة الاتحادية، في ناحية الرياض بمحافظة كركوك، شمالي البلاد.

وحسب المصدر، أن القصف لم يسفر عن خسائر بشرية، أو مادية.

أفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، مساء الأحد، 8 أيلول/سبتمبر الجاري، بوقوع إنفجارين في محافظة كركوك، شمال العراق.

وحينها قالت الخلية في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، "انفجار عبوتين ناسفتين الأول في منطقة واحد حزيران، والأخرى على طريق بغداد قرب جامع النور في محافظة كركوك" شمال العاصمة بغداد.

وقتل 6 أشخاص وأصيب 9 آخرين، مساء السبت، 24 آب/أغسطس الماضي، إثر هجوم نفذه تنظيم "داعش" الإرهابي على ملعب لكرة القدم في محافظة كركوك.

وذكر بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني العراقي إن "عصابات داعش الإرهابية أقدمت مساء يوم أمس السبت على عمل إجرامي".

وأضاف البيان قائلا "بعد أن قام الإرهابيون بإطلاق النار بواسطة رمي قذائف "أر بي جي 7" والأسلحة المتوسطة على ملعب خماسي لكرة القدم في قضاء داقوق قرب مقام الإمام زين العابدين عليه السلام في محافظة كركوك، ضمن قاطع اللواء السادس عشر في الحشد الشعبي"، "ما أدى إلى استشهاد 6 مدنيين، وإصابة 9 آخرين".

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) في ديسمبر/ كانون الأول 2017، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.