الخارجية الأمريكية: الاتفاق بين الحكومة السورية والمعارضة خطوة تبعث على الأمل

رحبت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الثلاثاء، بإعلان تشكيل اللجنة الدستورية السورية، مؤكدة أنه هذه الخطوة مشجعة.

واشنطن- سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورغان اورتاغوس: "ترحب الولايات المتحدة بإعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنه تم التوصل إلى اتفاق بين السلطات السورية ولجنة التفاوض السورية بشأن تشكيل لجنة دستورية ..."

وأضافت: "خطوة تبعث على الأمل".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أعلن اليوم موافقة الحكومة السورية وهيئة التفاوض على تشكيل اللجنة الدستورية، مشيرا إلى أن هذه اللجنة ستعقد أولى اجتماعاتها خلال الأسابيع المقبلة.

وقال غوتيريش، في تصريحات للصحفيين: "أعلن اتفاق الجمهورية العربية السورية وهيئة التفاوض على تشكيل لجنة دستورية"، مضيفا: "ستسهل الأمم المتحدة في جنيف عمل هذه اللجنة".

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: "ستجتمع هذه اللجنة في الأسابيع المقبلة".

كما رحب غوتيريش بالجهود، التي بذلتها الحكومة السورية والمعارضة والمبعوث الأممي الخاص للوصول إلى هذه اللجنة.

وقال غوتيريش "أؤمن بقوة أن بداية عمل هذه اللجنة هو بداية الطريق نحو الخروج من المأساة إلى حل يلبي التطلعات المشروعة لكل السوريين".