السعودية تضع مواصفات قياسية لعلمها...فيديو

كشفت الهيئة السعودية للمواصفات عن إصدار أول مواصفة قياسية للعلم السعودي، لتصبح المملكة أول دولة عربية تقدم على هذه الخطوة‎.

وأعلنت الهيئة عبر حسابها على "تويتر"، أن متطلبات صناعة علم السعودية هي أن يكون مستطيل الشكل يساوي عرضه ثلثي الطول بأرضية خضراء تتوسطه الشهادتان.

في يوم الوطن نفخر في #هيئة_المواصفات بأن تكون مملكتنا أول دولة عربية تضع مواصفات قياسية لعلمها #همة_حتى_القمة#اليوم_الوطني_89 pic.twitter.com/jWLLt4nCv5 — هيئة المواصفات (@SASOGOV) September 21, 2019

ولفتت الهيئة إلى أنه يجب أن تكون نوعية قماش العلم متناسبة مع الاستخدام في جميع الأجواء والمناخات، مع ثبات اللون الأخضر ومقاومته للضوء والغسيل والاحتكاكات، وأن يكون مقاوما للأشعة فوق البنفسجية.

بفخر واعتزاز ... السعودية أول دولة عربية وضعت مواصفة قياسية لعلمها#همة_حتى_القمة#اليوم_الوطني_89 pic.twitter.com/sbu2BS1gqn — هيئة المواصفات (@SASOGOV) September 20, 2019

وشددت الهيئة على منع استخدام الدهانات أو مواد الطلاء الزيتية في طباعة الشهادتين والسيف، وأن يكون لونهما هو اللون الأبيض.