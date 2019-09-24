وفاة ابنة أول رئيس للبنان

غيب الموت ابنة أول رئيس للبنان، الراحل بشارة الخوري، وذلك عن عمر 88 عاما.

وولدت هوغيت الخوري، في بيروت عام 1931، وهي فنانة تشكيلية، دخلت مجال الرسم على يد الفنان الإيطالي فرناندو مانيتي.

رائدة الفن التشكيلي اللبناني هوغيت الخوري كالان في ذمة الله - https://t.co/YYDv1p9Wwc pic.twitter.com/IY4DGMnHJR — منارة الأرز (@manartalarz) September 23, 2019

وتزوجت هوغيت من الفرنسي بول كالان وحملت اسمه.

اتسمّت بالجرأة والتمرّد ... ردّدت دوماً: أنا حرّة"... الفنانة التشكيلية الكبيرة التي سكنت أعمالها المتاحف العالمية #هوغيت_كالان، إبنة الرئيس #بشارة_الخوري، شكراً لكل الجمال الذي أعطيتِ و لإبقاء العلم اللبناني مرفرفاً في أرقى زوايا العالم. وداعاً... #لبنان pic.twitter.com/XCCXN1EnKL — Ricardo Karam (@RicardoRKaram) September 23, 2019

وعاشت هوغيت في باريس 15 عاما، ثم انتقلت إلى لوس أنجلوس، لتعود إلى بيروت عام 1993.

وشاركت هوغيت الخوري بلوحاتها في معارض فنية كثيرة بعدد من دول العالم.