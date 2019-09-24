ارتفاع حصيلة القتلى إلى 13 في قصف للتحالف على محافظة الضالع

أعلنت جماعة "أنصار الله"، اليوم الثلاثاء، ارتفاع ضحايا قصف لطيران التحالف العربي، على محافظة الضالع وسط اليمن، إلى 13 قتيلا.

وقالت "أنصار الله"، عبر قناة "المسيرة" الناطقة باسمها، إن حصيلة ضحايا استهداف طيران التحالف منزلا في مديرية قعطبة شمال الضالع ارتفعت إلى 13 قتيلا، فيما لا يزال تحت الأنقاض ضحايا آخرون".

وذكرت أن "عمليات انتشال الضحايا لا تزال مستمرة".

وتدور على الساحة اليمنية، منذ قرابة 5 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري يضم دولا عربية وإسلامية تقوده السعودية من جهة أخرى.

ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها الجماعة.

وبات اليمن، بفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم، فبحسب بيانات الأمم المتحدة، قتل وجرح مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين نتيجة للنزاع في اليمن؛ كما يحتاج نحو 22 مليون شخص، يشكلون 75% من السكان، إلى المساعدة والحماية الإنسانية.