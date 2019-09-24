وزير خارجية دولة عربية يلتقي بنظيره الإسرائيلي

كشف وزير خارجية إسرائيل، يسرائيل كاتس، أنه اجتمع بوزير خارجية إحدى الدول العربية على هامش أعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال كاتس، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "لقاء أول ومثير كان مع أحد وزراء الخارجية العرب أمس، ناقشنا بعمق الحقائق الإقليمية وطرق التعامل مع التهديد الإيراني".

وأضاف كاتس، دون الكشف عن اسم الوزير العربي: "وفي الوقت نفسه اتفقنا على عملية تعزيز التعاون المدني بين البلدين".

בשולי עצרת האו״מ, פגישה ראשונה ומרתקת אתמול עם אחד משרי החוץ הערביים. דנו לעומק במציאות האזורית ובדרכים להתמודד מול האיום האירני, ובמקביל סכמנו על תהליך לקידום שת״פ אזרחי בין שתי המדינות. מציאות חדשה ומאתגרת. — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) September 24, 2019

​ويشارك كاتس نيابة عن رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد أن اعتذر الأخير عن المشاركة، وذلك بسبب الظروف السياسية بعد انتخابات الكنيست، ولمتابعة تداعياتها.

وقال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون لهيئة البث الرسمية إن "الوفد الإسرائيلي المشارك في الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وعلى رأسه وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، سيعقد اجتماعا مع قادة الدول العربية حول قضية إيران".

وأضاف دانون إن "القضية الإيرانية قضية مهمة. ليس لدي شك أن الرئيس ترامب سيتحدث من خلال خطابه عن عدوانية إيران".