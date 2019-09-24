إنذار مبكر في دولة عربية... تحسبا لما يحدث في بحر العرب خلال الساعات المقبلة

أطلقت دولة عربية، صباح اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر/أيلول، إنذارا مبكرا، تحسبا لما سيحدث في بحر العرب خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأصدرت الهيئة العامة للطيران المدني في سلطنة عمان، 3 بيانات تحذيرية، تحسبا لوصول عاصفة مدارية من الدرجة الأولى في بحر العرب.

​وقالت الهيئة إن العاصفة المدارية "هيكا" ستصل خلال الساعات المقبلة إلى بحر العرب، وفقا لما كشفته آخر خرائط الطقس، وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة.

وتابعت الهيئة: "التحاليل تشير إلى تمركز العاصفة المدارية هيكا غرب بحر العرب على خط عرض 20.2 شمالا وخط طول 62.9 شرقا".

تُهيب #شرطة_عمان_السلطانية بالمواطنين والمقيمين على امتداد السواحل بين محافظتي الوسطى وجنوب الشرقية إلى عدم ارتياد البحر خلال الساعات القادمة نظراً لتطور الحالة المدارية #هيكا إلى إعصار من الدرجة الأولى وبسرعة دوران حول المركز تقدر بـ (٦٥- ٧٠) عقدة، واقترابه من سواحل المحافظتين. pic.twitter.com/tKEWVHyyPb — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) September 24, 2019

​وأضافت: "تواصل العاصفة المدارية تحركها ناحية الغرب نحو سواحل محافظتي جنوب الشرقية والوسطى، حيث من المتوقع عبور المركز بين جزيرة مصيرة ورأس مدركة، مساء الثلاثاء".

وفقاً لمتطلبات السلامة البحرية، وبناء على تطّور العاصفة المدارية #هيكا تود الوزارة #التنبيه على مُلاك العبّارات الأهلية إتخاذ أقصى درجات الحذر والتأكد قبل تشغيل أية رحلة بين #شنه و #مصيرة ومتابعة الحالة الجوية من المصادر الرسمية @PACAOMAN — وزارة النقل والاتصالات - سلطنة عمان (@motc_om) September 23, 2019

​وطالبت الهيئة العمانية الجميع بضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة، كما تهيب بعدم ارتياد البحر خلال هذه الفترة.

ودعت إلى ضرورة متابعة التحذيرات والنشرات الجوية الصادرة عنها أولا بأول.

▶️ رئيس قسم التنبؤات العامة ونظام الإنذار المبكر: من المتوقع ضعف #الحالة_المدارية إلى عاصفة على أن تعبر بين الثالثة والسابعة مساء https://t.co/EHdU7fLyQU#مركز_الأخبار pic.twitter.com/bigqSapr9z — مركز الأخبار (@omantvnews) September 24, 2019

​وأفادت الهيئة في بيانها الثالث أن إعصار "هيكا" قد تصل سرعته إلى ما بين 120 إلى 130 كيلومتر في الساعة، فيما سيرتفع منسوب البحر ما بين 4 إلى 6 أمتار.

▶️ الأرصاد: هطول أمطار غزيرة على جزيرة #مصيرة مع رياح شمالية شرقية نشطة بسرعة ٣٢ عقدة #مركز_الأخبار pic.twitter.com/QW61cxKS4c — مركز الأخبار (@omantvnews) September 24, 2019

​كما أصدرت شرطة عمان السلطانية بيانا تحذيريا، قالت فيه إنه ينبغي على كل المواطنين والمقيمين على امتداد السواحل بين محافظتي الوسطى وجنوب الشرقية، عدم ارتياد البحر، خلال الساعات المقبلة، بسبب اقتراب الإعصار "هيكا" من سواحل المحافظتين.

عاجل : الان بداية تأثير الإعصار #هيكا على المناطق الشرقية من عمان #مركز_العاصفة

٢٤_٩_٢٠١٩ pic.twitter.com/4tJ1tS5i0f — مركز العاصفة (@Storm_centre) September 24, 2019

​كما طالبت وزارة النقل العمانية ملاك العبارات الأهلية، بضرورة أخذ أقصى درجات الحذر، والتأكد قبل تشغيل أي رحلة بين شنه ومصيرة، بعدم خطورة الرحلة على الركاب.

وقال رئيس قسم التنبؤات ونظام الإنذار المبكر العماني، في تصريحات للتلفزيون العماني إنه من المتوقع أن تضعف الحالة المدارية من إعصار إلى عاصفة في حدود الساعة الثالثة والسابعة مساء.