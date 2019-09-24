ارتفاع عدد القتلى في قصف التحالف لمحافظة الضالع اليمنية إلى 16

قال متحدث القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، يحيى سريع، إن حصيلة القصف الذي نفذه التحالف العربي على مديرية قعطبة بمحافظة الضالع ارتفعت إلى 16 قتيلا.

وقال سريع في بيان على (فيسبوك)، إن "الحصيلة النهائية لقصف قوى العدوان لبيت المواطن عباس الحالمي، في قعطبة بمحافظة الضالع، 16 شهيدا، بينهم 7 أطفال و4 نساء و5 رجال، وجرح أحد المسعفين، وذلك إثر استهدافهم بغارتين جوية صباح اليوم".

يتبع...