الجامعة العربية ترحب بإعلان الأمم المتحدة تشكيل اللجنة الدستورية السورية

رحبت جامعة الدول العربية بإعلان الأمين العام للأمم المتحدة، أمس، عن اتفاق كل من الحكومة السورية وهيئة التفاوض السورية على تشكيل اللجنة الدستورية، التي ستقوم الأمم المتحدة بتسهيل عملها في جنيف استنادا إلى قرار مجلس الأمن 2254.

وصرح مصدر مسئول في الجامعة العربية أن أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أعرب عن تطلعه لأن يشكل هذا الاتفاق خطوة على صعيد التوصل لحل سياسي شامل يلبي تطلعات الشعب السوري، وينهي حقبة مريرة من الصراع، ويفتح صفحة جديدة نحو بناء مستقبل آمن ومستقر لجميع السوريين وفقاً لما ينص عليه قرار مجلس الأمن 2254 وبيان جنيف 2012.

وأضاف المصدر أن المجلس الوزاري للجامعة العربية أكد في اجتماعه الأخير في 10 سبتمبر/ أيلول الجاري، القرار الخاص بتطورات الوضع في سوريا على دعم جهود جير بيدرسون المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا في سبيل استئناف العملية السياسية، ودعوته لاستكمال تشكيل اللجنة الدستورية وعقد اجتماعاتها تحت رعاية وإشراف الأمم المتحدة في أقرب وقت ممكن، وعلى عزم الجامعة العربية في الإسهام في الجهود الأممية لإنجاح المفاوضات السورية التي تجرى برعايتها لإنهاء الصراع وإرساء السلم والاستقرار في سوريا.

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أمس الاثنين، إنه تم الاتفاق على تشكيل اللجنة الدستورية السورية.

وذكر الأمين العام "بدء عمل اللجنة الدستورية السورية هو بداية المسار السياسي للخروج من المأساة باتجاه حل يلبي التطلعات المشروعة لكل السوريين".

وأوضح غوتيريش أن الحكومة السورية وهيئة التفاوض وافقوا على تشكيل اللجنة الدستورية، مشيرا إلى أن هذه اللجنة ستعقد أولى اجتماعاتها خلال الأسابيع المقبلة.

وقال غوتيريش: "أعلن اتفاق الجمهورية العربية السورية وهيئة التفاوض على تشكيل لجنة دستورية، ستسهل الأمم المتحدة في جنيف عمل هذه اللجنة".

وأضاف غوتيريش: "ستجتمع هذه اللجنة في الأسابيع المقبلة".

كما رحب غوتيريش بالجهود التي بذلتها الحكومة السورية والمعارضة والمبعوث الأممي الخاص للوصول إلى هذه اللجنة.

وتابع: "أؤمن بقوة أن بداية عمل هذه اللجنة هو بداية الطريق نحو الخروج من المأساة إلى حل يلبي التطلعات المشروعة لكل السوريين".