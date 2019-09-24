عضو مجلس الشعب السوري: الحكومة مرحبة وداعمة للجنة الدستورية

وأضاف لـ"راديو سبوتنيك" أن الحكومة السورية مرحبة وداعمة للجنة الدستورية، وأوضح أن "ما سيحدث هو عبارة عن تعديل لبعض مواد الدستور وليس تغييره، ثم ستخضع للاستفتاء الشعبي في سوريا، مشددا على وجوب أن يكون النقاش داخل اللجنة الدستورية سوريا - سوريا، دون تدخل خارجي، سواء من تركيا أو الدول الغربية الذين يجلبون العملاء والمرتزقة"، بحسب قوله.
كانت سوريا طالبت بعدم التدخل الخارجي في عمل أي لجنة قد تتشكل لصياغة دستور جديد للبلاد، مشيرة إلى أن دمشق لا تزال مصرة على ضرورة أن تحترم تلك الخطوة سيادتها.
يأتي ذلك بعدما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في نيويورك التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل اللجنة، وأضاف أن الهيئة ستجتمع في الأسابيع المقبلة، لكن لم ترد المزيد من التفاصيل.
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