عُمان تجدد موقفها الداعم لليمن وشعبه

أكد وكيل وزارة الخارجية العمانية للشؤون الدبلوماسية، الشيخ خليفة بن علي بن عيسى الحارثي، موقف السلطنة الداعم لليمن.

القاهرة - سبوتنيك. جدد الحارثي خلال لقائه في مسقط، وزير النقل اليمني صالح أحمد الجبواني تأكيده على موقف السلطنة الداعم لليمن، وبما يحقق تطلعات الشعب اليمني.

بدوره نقل الوزير الجبواني تحيات الرئيس عبد ربه منصور هادي للسلطان قابوس بن سعيد، وشكره للدعم الذي تقدمه عُمان للشعب اليمني، والجهود التي تبذلها للحوار بين الأطراف اليمنية بما يحقق السلام والأمن والاستقرار في اليمن.

وكان وفد حكومي يمني رفيع برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري، وعضوية نائب رئيس مجلس النواب اليمني عبدالعزيز جباري، ووزير النقل صالح الجبواني وصل مساء السبت، إلى العاصمة العُمانية مسقط، تلبية لدعوة رسمية لمناقشة الأوضاع في اليمن وبحث السبل الممكنة لتحقيق السلام، حسب موقع الداخلية اليمنية.