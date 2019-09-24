السيسي: النيل بالنسبة لمصر مسألة حياة أو موت

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمام الجمعية العام للأمم المتحدة إنه علينا جميعا فتح نقاش معمق تحت مظلة الأمم المتحدة، من خلال تأكيدنا الالتزام بنظام عالمي عادل قائم على السلام والاحترام المتبادل.

ودعا السيسي إلى "رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب تقديرا للتحول الإيجابي الذي يشهده البلد".

وحول القضية الفلسطينية، قال السيسي "بقاء القضية الفلسطينية دون حل عادل يعني استمرار مرحلة الاستنزاف لمقدرات شعوب منطقة الشرق الأوسط".

وبالنسبة للشأن السوري، أكد السيسي على أن "مصر ترحب بالإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية السورية وتطالب ببدء عملها بشكل فوري ودون إبطاء".

وفي الشأن اليمني، شدد الرئيس المصري على آنه "آن الأوان لوقفة حاسمة تنهي أزمة اليمن من خلال الحل السياسي بمرجعياته المعروفة وإنهاء التدخلات من الأطراف غير العربية".

وبخصوص ليبيا، أشار السيسي إلى أنه "هناك حاجة للعمل لمنع تدخل أطراف خارجية في الصراع الليبي".

وحول مفاوضات "سد النهضة"، قال السيسي: إن "المفاوضات مع أثيوبيا حول سد النهضة لم تؤدي إلى النتائج المطلوبة".

وأضاف "استمرار تعثر المفاوضات مع أثيوبيا حول سد النهضة سيكون له انعكاسات على التنمية في مصر والمنطقة".

وأكد الرئيس المصري على أن "النيل بالنسبة لمصر مسألة حياة أو موت".

كما كرر السيسي إدانة مصر للهجمات على المنشأت النفطية السعودية.

وختم السيسي قائلا، إن "رسالة مصر تأتي دعوة للتعاون مع العالم لتحقيق السلام وحقوق الإنسان".