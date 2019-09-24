قطر تخشى اندلاع حرب في الخليج

قال رئيس مجلس الشورى القطري (البرلمان)، أحمد بن عبد الله المحمود، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تشعر بالقلق، وتخشى اندلاع حرب في منطقة الخليج.

وأضاف المسؤول القطري "تعرب دولة قطر عن القلق العميق إزاء تصاعد التوتر في منطقة الخليج".

وأوضح المحمود أن "قطر لا تريد أن يؤدي هذا التوتر، إلى نزاع مسلح، لأن العالم لم يعد قادرا على تحمل مواجهة جديدة في هذه المنطقة".

وتابع قائلا "نحث بشدة على ضبط النفس وكبح العواطف، والابتعاد عن أي نوع من التدخل العسكري".

كما أكد أن "أية خلافات يجب أن تحل عن طريق الحوار والتمسك بمبادئ القانون الدولي، وإلا سيؤدي ذلك إلى عواقب وخيمة على الاستقرار في المنطقة".

جاء ذلك خلال كلمة المسؤول القطري أمام اجتماع رؤساء البرلمانات في منطقة أوراسيا، المنعقد في مدينة نور سلطان في كازاخستان.

وتبنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، السبت 14 سبتمبر/ أيلول، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.

إلا أن السعودية عرضت بقايا مما وصفته طائرات مسيرة إيرانية وصواريخ كروز استخدمت في الهجوم على المنشآت النفطية السعودية، قائلة إنها دليل "لا يمكن إنكاره" على العدوان الإيراني.

من جانبها، نفت إيران هذه الاتهامات وقالت إن هذه التصريحات لا أساس لها من الصحة ولا يوجد أي دليل على ضلوعها في استهداف شركة "أرامكو" السعودية.