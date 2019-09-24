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19:25 24 سبتمبر/ أيلول 2019
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    أمير قطر الشيخ تميم بن حمد

    أمير قطر عن الأزمة الخليجية: نحن المعتدي علينا

    © REUTERS / LUCAS JACKSON
    العالم العربي
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    أكد أمير قطر تميم بن حمد أن السبيل الوحيد لحل الأزمة الخليجية هو هو الحوار غير المشروط، ورفع الحصار الذي تفرضه السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر.

    وقال تميم خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة "نحن المعتدي علينا نؤكد على موقفنا أن الحوار غير المشروط القائم على الاحترام المتبادل ورفع الحصار الجائر هو السبيل الوحيد لإنهاء هذه الأزمة".

    وأضاف "كنت واثقا منذ اليوم الأول لبدء حملة التشويه التي سبقت الحصار أن المجتمع الدولي سيدرك أهدافه المدفوعة بغرض فرض الوصاية وقد حصل ذلك، وانكشف ذلك النهج حين دفعت ثمنه دول أخرى".

    مشهد يطل على مدينة الدوحة من أعلى، قطر.
    © AFP 2019 / Karim Jaafar
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    وعن الشأن الفلسطيني، قال تميم: "استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية وحصار غزة أمور تجري بتحد علني للقرارات الأممية".

    وحول ليبيا، أشار أمير قطر إلى أن "العمليات العسكرية الأخيرة ضد العاصمة الليبية تكشف عن إخفاق جديد لنظام الأمن الجماعي في المنطقة".

    وتابع قائلا: "ندعو إلى مساءلة مرتكبي الجرائم ضد أبناء الشعب الليبي وندعم حكومة الوفاق المعترف بها دوليا".

    وأوضح أن "هناك دول تشارك شكليا في الجهد الدولي بيد وتعمل على تقويضه باليد الأخرى بدعم أمراء الحرب". على حد وصفه.

    وأكد تميم على "إدانة بلاده لجميع أنواع الإرهاب ومساندتها لمكافحته".

    وبخصوص اليمن، قال تميم إن "قطر حريصة على وحدة اليمن وسلامة أراضيه وسيادته وضرورة استكمال العملية السياسية".

    كما دعا أمير قطر الإدارة الأمريكية إلى شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

    وأثنى تميم على الجهود التي بذلها أمير الكويت ومساعي الدول الشقيقة والصديقة لحل الأزمة الخليجية.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم العربي, الأزمة الخليجية, الأمم المتحدة, كلمة, تميم, قطر
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