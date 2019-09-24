"تسبب حوادث بشعة".... الكويت تسجل 600 مخالفة يوميا

سجلت السلطات الأمنية في الكويت أن 600 شخص من الجنسين يكسرون الإشارة الحمراء يوميا.

وبحسب مصدر أمني تحدث مع صحيفة "القبس" الكويتية، هذه النسبة تعادل 25 مخالفة كل ساعة.

وأكد المصدرعلى أن إدارة تخطيط وبحوث المرور التابعة للإدارة العامة للمرور سجلت نحو 145 ألف مخالفة تجاوز للإشارة الضوئية الحمراء منذ بداية العام الحالي، وحتى نهاية أغسطس الماضي، أي بما يعادل 600 مخالفة في اليوم الواحد.

وأوضح المصدر أن من بين هذه المخالفات 38 ألف مخالفة مسجّلة بأسماء إناث ما يعادل 27%، والباقي سجل بأسماء رجال.

ولفت إلى أن المخالفات المباشرة للإشارة الحمراء بلغت نحو 20 ألفا، بواقع 18 ألفاً ارتكبها ذكور، وألفي مخالفة للإناث.

وأشار المصدر إلى أن "المخالفات غير المباشرة بلغت نحو 125 ألفاً، ارتكب الذكور منها 79 ألف مخالفة، والإناث 36 ألفاً، وسجلت 10 آلاف مخالفة بأسماء شركات".

وقال المصدر إن قيمة تلك المخالفات المالية تقدر بنحو 7 ملايين و250 ألف دينار، لافتا إلى أن أغلبية الحوادث المرورية البشعة كانت بسبب تجاوز الإشارة الحمراء.

وكشف المصدر أن مخالفات تجاوز الإشارة بلغت 300 ألف مخالفة في 2017، بينما سجلت في 2018 نحو 273 ألف مخالفة.