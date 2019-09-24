خطف موظفة في البرلمان الكويتي

قالت موظفة في مجلس الأمة الكويتي، عن تعرضها للخطف من قبل شخص أمام مقر عملها في البرلمان.

وتقدمت الموظفة ببلاغا للجهات المختصة بتعرضها للخطف من أمام بوابة مجلس الأمة، مقر عملها، بحسب موقع صحيفة "الراي" الكويتية.

وأكدت الموظفة أن "شخصا من البدون أرغمها على صعود سيارته وتوجه بها إلى منزله، ومن ثم أعادها إلى سيارتها"، دون كشف تفاصيل أخرى حول اسم الخاطف، أو أسباب خطفها.

و"البدون" من الفئات كثيرة الأعداد في المجتمع الكويتي والسعودي والإماراتي، وهم من القبائل البدوية التي لم تحصل حتى الآن على جنسية البلد المُقيمة بها، وهذا ما جعل من قضيّتهم قضية محورية هامة.