إسرائيل تعتقل وزيرا فلسطينيا وتستدعي محافظ مدينة القدس

اعتقلت قوات الأمن الإسرائيلي وزير شؤون القدس لدى السلطة الفلسطينية، فادي الهدمي، فجر اليوم الأربعاء، بعد اقتحام منزله في مدينة القدس، كما داهمت السلطات الإسرائيلية منزل محافظ القدس عدنان غيث، ولم تتمكن من اعتقاله، وقامت بتسليم عائلته أمر استدعاء له.

القدس- سبوتنيك. وقال رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح، منير الجاغوب، في بيان له: "إن حملة الاعتقالات والاقتحامات التي تنفذها قوات الاحتلال يوميا ضد أبناء شعبنا في كل الوطن وآخرها صباح اليوم في القدس العاصمة، لن تثنينا عن مواصلة نضالنا لتحقيق حرية شعبنا".

وأضاف الجاغوب: "أن اعتقال فادي الهدمي وزير شؤون القدس، واقتحام منزل عدنان غيث محافظ القدس العاصمة في سلوان هو ضمن مخطط طويل للاحتلال لتهويد المدينة وإعلان سيطرته عليها".

وتابع جاغوب: "إن الحركة ستستمر في نهجها النضالي ضد الاحتلال وسياساته، ولن تثنيها هذه الاعتقالات عن إكمال مشوار مواجهة السياسات الاحتلالية".

وختم الجاغوب بالقول إن "أبناء شعبنا وخاصة في القدس بصمودهم ومقاومتهم للمحتل، وتصديهم لسياساته التعسفية، إنما يقدمون ملحمة جديدة في مسيرة شعبنا نحو الحرية والاستقلال".