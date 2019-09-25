موقف محرج لأمير قطر في نيويورك يثير ضجة في الخليج

أثار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جدلا في مواقع التواصل الاجتماعي، إثر نشر فيديو مصافحته لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني جالسا.

وجاءت هذه المصافحة، أثناء فعاليات قمة العمل المناخي بنيويورك التي عقدت، أمس الثلاثاء، على هامش أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث أعلن الزعيم القطري عن إسهام بلاده بـ100 مليون دولار في دعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نموا للتعامل مع تغير المناخ.

وبعد إلقاء كلمته عاد أمير قطر إلى كرسيه على منصة الفعالية، وصافح قبل ذلك الرئيس ماكرون ورئيس وزراء جامايكا أندرو هولنيس اللذين لم يقوما من كرسييهما.

وأثارت هذه المصافحة اهتماما كبيرا من قبل المغردين الخليجيين في "تويتر"، الذين رأوا في ذلك مخالفة لبروتوكول مصافحة زعيم لزعيم أجنبي، ويتراوح طابع تعليقاتهم بين الانتقادات الموجهة بالدرجة الأولى إلى ماكرون والتقليل المباشر من أهمية الأمير تميم، لاسيما من قبل نشطاء من الدول المقاطعة لقطر.

للاهانة طُرق وأشكال و تميم أمير نظام قطر وقع بجميعها.



●في اهانة متكررة لأمير نظام قطر ..

الرئيس الفرنسي ماكرون يمد يديه وهو جالساً على الكرسي أثناء مصافحة الشيخ تميم بن حمد @TamimBinHamad ، دون مراعاة لبروتوكول مصافحة أمير دولة😁



● في قطر أمير وفي نيويورك أميع!#امجد_طه pic.twitter.com/YvpQTsd3fj — Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25) September 24, 2019

#ماكرون_يهين_تميم

الصغير يبقى صغير تعرض تميم لإهانه كبيره على يد الرئيس الفرنسي ماكرون عندما صافحه وهو جالس وهذا السلوك من قبل الرئيس الفرنسي يعتبر دليل على ان هذه الدويله أصغر من أن يقف الرئيس الفرنسي لمصافحة أميرها pic.twitter.com/hOC42dseAW — Mohammed Alamer محمد العامر (@Alamer_hejla) September 23, 2019

​وكان أمير قطر قال في كلمة بلاده بالاجتماع الأممي، إن "الحصار المفروض على بلاده منذ سنوات، تسبب في موت منظمة التعاون الخليجي، ومؤكدا على استعداد بلاده للحوار غير المشروط القائم على رفع "الحصار"، في إشارة إلى إعلان كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة الدوحة.