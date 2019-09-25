رئيس الوزراء العراقي يصل إلى السعودية

وصل رئيس الوزراء العراقي، الدكتور عادل عبد المهدي، اليوم الأربعاء، إلى المملكة العربية السعودية.

ولدى مغادرة عبد المهدي العراق، قال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، إن رئيس الحكومة يقوم بزيارة لعدة ساعات إلى السعودية يلتقي خلالها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

وكانت مصادر تحدثت إلى قناة "الميادين" اللبنانية كشفت عن قيام العراق بتحرك يهدف إلى تقديم مبادرة للوساطة بين الرياض وطهران.

وقالت المصادر، التي لم تكشف عنها القناة، إن "الوساطة العراقية تهدف إلى لقاء يجمع قادة إيران والسعودية في العاصمة العراقية بغداد".

وكشف رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، أمس، أنه يلعب دور الوسيط لحلحلة التصعيد مع إيران بطلب من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان.

وقال خان في تصريح صحفي أدلى به، مساء الثلاثاء، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة: "لا يمكنني الكشف حاليا أكثر، باستثناء أننا نحاول القيام بذلك ونتوسط".

وأضاف خان: "لقد طلب مني الرئيس الأمريكي التوسط وقد تحدثت بالفعل مع الرئيس الإيراني".

وتابع: "كما تباحثنا مع الأمير محمد بن سلمان، وهو طلب مني أن أتحدث للرئيس الإيراني، حيث كان على علم بأنني سألتقي به، كما سألني الرئيس ترامب ما إذا كان بإمكاننا تخفيف حدة توتر الوضع وحتى ربما التوصل إلى اتفاق جديد". وذكر خان أنه نقل هذا السؤال لروحاني، مضيفا: "نعم، نفعل كل ما بوسعنا، وهذه العملية مستمرة ولا أستطيع الكشف عن أكثر مما قلت".