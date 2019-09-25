بينهم 3 مصريين وسعودي... أحكام وصلت للسجن المؤبد لعصابة الإتجار بالبشر في الكويت

أصدرت محكمة الجنايات في الكويت، اليوم الأربعاء، أحكاما وصلت للسجن المؤبد لعصابة إتجار بالبشر.

وذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية أن المحكمة أصدرت أحكاما بالحبس المؤبد لمواطنين اثنين ومقيم مصري؛ لترؤسهم عصابة إتجار بالبشر وتزوير وبيع إقامات مقابل مبالغ مالية طائلة.

وقضت المحكمة بعقوبات حبس بين 3 سنوات وسنتين مع الشغل والنفاذ لمصريين وسعودي وسوري شركاء المتهمين الأول والثاني، مع إبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

جاء ذلك بعد القبض على المتهمين، عندما رصدت الأجهزة الأمنية استفحال النشاط الإجرامي للمتهمين.

وتم مراقبة المتهمين وتكثيف التحريات حولهم، وتبين قيامهم بعمليات تزوير مستندات رسمية وبيعهم إقامات على نحو 400 مقيم مقابل 1500 دينار للمعاملة الواحدة.

كما تم رصد المتهمين وهم يمارسون أنشطة تخالف قانون مكافحة جرائم الإتجار بالبشر.