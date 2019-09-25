"ابتلعت إيران هذه الدول"... خطيب جمعة إيراني يتحدث وخلفان يعلق

علق الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، على كلمة خطيب جمعة إيراني أثار الكثير من الجدل حول تصريحاته الخطيرة.

ونشر خلفان مقطع فيديو للخطيب الإيراني، في تغريدة على "تويتر"، قال فيها، إن "تلك الكلمة توضح دور إيران في المنطقة العربية واعترافات قادتها بشنّ هجمات "أرامكو"، فيما تبحث دول العالم عن دليل".

ايران لا تنكر انها موجودة في اليمن والعراق وسوريا ولبنان وغزة.وان جميعهم تحت أمر مرشد الثورة الايرانية... جميعهم يقول خطيب الجمعة هم ايران....اينهم الذين يدعون العروبة يا ترى في هذه البلدان؟؟؟ — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) September 25, 2019

وقال الخطيب الإيراني في كلمته، التي ظهرت في الفيديو: "إيران لا تنكر أنها موجودة في اليمن والعراق وسوريا ولبنان وغزة"، مضيفا: "جميعهم تحت أمر مرشد الثورة الإيرانية".

واستطرد: "أين الذين يدعون العروبة يا ترى في هذه البلدان. قادة المقاومة الإيرانية يعترفون بأنهم من شنّ الهجوم على أرامكو ودول العالم تبحث عن دليل، وكأن الاعتراف ليس سيد الأدلة".

تتجنب الدول العربية التدخل في الشأن الايراني..لكن ايران لا تتردد في التدخل بالشأن العربي..وهذا هو الفارق في التأثير. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) September 25, 2019

واستغرب ضاحي خلفان غياب دور الجامعة العربية في الرد على النفوذ الإيراني المتزايد في المنطقة: "أين جامعة الدول العربية من هذا الخلل في الكيان القومي العربي؟"، مضيفا: "ابتلعت إيران هذه الدول دون أدنى شك. إذا أصيب القوم في عروبتهم فتلكم كارثة".

وأوضح خلفان في تغريدة أخرى أن "الدول العربية تتجنّب التدخّل في الشأن الإيراني لكنّ الأخيرة تتدخل في الشأن العربي، مضيفا: "تتجنب الدول العربية التدخل في الشأن الإيراني، لكن إيران لا تتردد في التدخل بالشأن العربي، وهذا هو الفارق في التأثير".

وأبدى خلفان اعتراضه على مصطلح القوة الناعمة لإيران، معتبرا أن دورها يمثل "القوة الغاشمة" في المنطقة على حد تعبيره، وقال: "هناك من يتحدث عن عن القوة الناعمة لإيران اليوم. وهو عنوان من وجهة نظري لا يصح، لأن إيران قوة غاشمة ظالمة".

وأضاف: "القوة الناعمة هي التي تعني غير ذلك تماما. القوة الناعمة تعني تجسيد لقيم ومبادئ سامية ورعاية لحقوق الإنسان واهتمام بالبنى التحتية والثقافة مما يجعل الآخرين ينجذبون إليها".