الرئيس السيسي يبعث رسالة إلى الملك سلمان

بعث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، برقية إلى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود؛ للتهنئة بمناسبة الاحتفال بذكرى اليوم الوطني.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ" أن الرئيس السيسي أوفد الأمين برئاسة الجمهورية حسام زعتر إلى سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.

​وتحتفل السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر/ أيلول من كل عام، وهذا التاريخ يعود إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك عبد العزيز برقم 2716، وتاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351هـ، ويقضي بتحويل اسم الدولة من (مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها) إلى المملكة العربية السعودية، ابتداء من يوم الخميس 21 جمادى الأولى 1351هـ الموافق الـ23 سبتمبر/ أيلول 1932.