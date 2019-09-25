تونس... إضراب القضاة يؤجل النظر في الإفراج عن المرشح الرئاسي نبيل القروي

أفاد المتحدث الرسمي باسم المرشح للانتخابات الرئاسية التونسية في الدور الثاني، نبيل القروي، بأن دائرة الاتهام في محكمة الاستئناف بتونس قررت تأجيل النظر في مطلب الإفراج عن القروي إلى يوم الاثنين المقبل.

قال حاتم المليكي بتصريح لوكالة " سبوتنيك "، إن قرار التأجيل جاء لتعذر انعقاد الجلسة بسبب إضراب القضاة.

يذكر أن هيئة الدفاع عن نبيل القروي، تقدمت في مناسبات سابقة إلى دائرة الاتهام بطلب للإفراج عن موكلها.

وكانت قوات الأمن قد أوقفت القروي في 23 من الشهر الماضي وهو في طريقه إلى العاصمة تونس، على خلفية القضية التي رفعتها ضده منظمة "أنا يقظ " بتهمة التهرب الضريبي وتبييض الأموال.

يشار إلى أن نقابة القضاة واتحاد القضاة الإداريين وجمعية القاضيات التونسيات واتحاد قضاة محكمة المحاسبات قد دخلوا في إضراب عن العمل منذ نهاية الأسبوع المنقضي، احتجاجا على ما تعرض إليه وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس باقتحام مكتبه من قبل عدد من المحامين من أعضاء هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي لمطالبته بإعلامهم بمآل ملف ما عرف بالجهاز السري لحركة "النهضة".