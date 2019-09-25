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18:16 25 سبتمبر/ أيلول 2019
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    القوات الأمريكية

    لماذا طلب بارزاني مشاركة القوات الأمريكية بحفظ الأمن في كردستان

    © AFP 2019 / Jim MacMillan, File
    العالم العربي
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    دعا رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، القوات الأمريكية للمشاركة في حفظ أمن واستقرار الإقليم ومواجهة التهديدات المتوقعة من تنظيم "داعش" الإرهابي.

      جاء ذلك، خلال لقائه مع مسؤول مكتب التنسيق الأمني الأمريكي في العراق غويغوري كودر، أمس الثلاثاء.

    أبو بكر البغدادي
    © AP Photo
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    وتجددت المخاوف في العراق وإقليم كردستان من عودة تنظيم "داعش" الإرهابي، من جديد بعد مرور أكثر من عامين على إعلان رئيس الحكومة آنذاك في 10يوليو/ تموز2017 انتهاء الحرب ضد التنظيم.

    إلا أن الشهور الأخيرة، شهدت تصاعد في وتيرة التفجيرات وفق سيناريو "الذئاب المنفردة" وبشكل خاص في المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد، ما دعا الإقليم للاستنفار ودعوة الولايات المتحدة للمشاركة في عمليات التأمين.

    قال كفاح محمود، الباحث في الشؤون الكردية، في اتصال مع "سبوتنيك" اليوم الأربعاء: "منذ اجتاحت القوات العراقية والحشد الشعبي المناطق المستقطعة والمتنازع عليها سواء في محافظة نينوى أو كركوك وبعض البلدات من محافظة صلاح الدين وديالا، يخشى الإقليم من عودة الخلايا النائمة من تنظيم داعش الإرهابي، وهذا ما يحدث اليوم على الأرض".

    وأضاف الخبير الكردي "تلك المناطق أصبحت اليوم تدار بشكل منفرد من تلك الجهات، بعد استبعاد القوات والأجهزة الأمنية التابعة للإقليم، التي كانت تدير تلك المناطق منذ العام 2003".

    وتابع محمود: "باستبعاد قوات البشمركة والأجهزة الأمنية الكردية بعد 16 أكتوبر / تشرين الأول 2017 ، أصبح الستار الأمني في تلك المدن والبلدات ستارا هشا، وهذا ما ذهب إليه أكثر من مسؤول كردي وعلى رأسهم رئيس الإقليم باستدعاء الحليف الاستراتيجي للإقليم والعراق وهي الولايات المتحدة الأمريكية، التي تتحمل جزء كبير من مسألة الأمن ومحاربة "داعش"، ليس في الإقليم فقط، بل على مستوى العراق، مضيفا: "هذا ما شهدناه خلال السنوات الخمس الماضية".  

     وأشار كفاح محمود، إلى أن "المخاوف الكردية تستند إلى معلومات تؤكد أن تنظيم "داعش" الإرهابي بدأ يستعيد بعض من نشاطاته من الغرب ومن الجنوب والجنوب الغربي من الموصل وكركوك، التي بدأ يخترق فيها السواتر والتواجد الأمني، مشيرا إلى أن "تنظيم "داعش" يعود مرة أخرى في الكثير من المناطق".

     وأوضح الباحث في الشؤون الكردية، أن تلك الدعوات للقوات الأمريكية تأتي في سياق اتفاقات بين الأطراف الثلاثة (أمريكا والعراق وإقليم كردستان)، مشيرا إلى أن للولايات المتحدة اليوم دور كبير في تقريب وجهات النظر بين بغداد وأربيل.  

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    العراق, كردستان, كفاح محمود, نيجيرفان بارزاني
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