الرئيس اللبناني: شروط العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم أصبحت متوفرة

صرح الرئيس اللبناني ميشال عون أن شروط العودة الآمنة للاجئين السوريين أصبحت متوفرة، وأن الوضع الأمني في الأراضي السورية أصبح مستقرا، بعدما انحصرت المواجهات العسكرية في منطقة إدلب.

القاهرة - سبوتنيك. وقال عون في كلمة، اليوم الأربعاء، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إنه "لا يمكن للمجتمع الدولي أن يجتمع فقط على تأمين الحد الأدنى من المساعدات للنازحين، ويغيب برامج العودة الآمنة لهم، خاصة بعد ما أصبحت شروط هذه العودة متوفرة، والوضع الأمني في معظم أراضي سوريا وفقا للتقارير الدولية أضحى مستقرا".

وأضاف عون "المواجهات العسكرية انحصرت في منطقة إدلب، والدولة السورية أعلنت ترحبيها مرارا بعودة أبنائها من النازحين".

الجدير بالذكر أن لبنان يعاني منذ عام 2011، من أزمة ناجمة عن وجود لاجئين سوريين قدموا إلى البلاد هرباً من الحرب التي دارت رحاها على الأراضي السورية، الشيء الذي شكل وما زال عبئا كبيرا على اقتصاد لبنان. وحذر وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، في أوائل أيار/مايو الجاري ، من أن بلاده لن تستطيع بمفردها تحمل عبء اللاجئين في حال تواصلت في لبنان الضائقة الاقتصادية التي يعاني منها.