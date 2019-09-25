مصر... الحكومة تعلن مفاجأة للمواطنين المحذوفين من التموين

أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، علي المصيلحي، توجيها وزاريا بشأن التيسير على المواطنين أصحاب البطاقات التموينية الموقوفة.

وقال الوزير في التوجيه الذي نشره موقع "مصراوي"، إنه على المواطن التقدم بتظلمه مؤيدا بالمستندات الدالة على صحة البيانات بمكتب التموين التابع له.

وأوضح المصيلحي أن مكتب التموين يراجع التظلمات المقدمة من المواطنين وتسجلها على النظام موقع تموين دعم مصر، موضحا أن الرقم القومي رقم المحمول ورقم البطاقة الذكية ونوع التظلم.

وقال الوزير إنه سيتم فتح باب التظلمات على أن يتم إرفاق صور المستندات الدالة على استحقاقه للدعم التمويني طبقا للآتي.

بالنسبة للمستبعدين بسبب مرتبات حكومية عالية أو معاشات عالية يتم تقديم بيان بإجمالي مفردات المرتب من جهة العمل لكل فرد مدرج أمامه مرتب حكومي عالي، برنت من التأمينات والمعاشات لأصحاب المعاشات العالية يوضح قيمة معاشه الشهري بالإضافة إلى أي صورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها.

أما بالنسبة للمستبعدين بسبب امتلاك سيارة أو أكثر تقديم شهادة معتمدة من المرور تفيد بأن الفرد المدون أمامه امتلاك سيارة لا يملك سيارة من عدمه وتحديد نوع وموديل السيارة ، بالإضافة إلي صورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها.

وبالنسبة للمستبعدين بسبب استهلاك كهرباء عالية يتم تقديم بيان معتمد من شركة الكهرباء يفيد بمتوسط الاستهلاك الشهري وإحضار ايصالات الكهرباء لصحاب البطاقة تفيدي متوسط استهلاكه الشهري بالإضافة إلي صورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها.

وبالنسبة لمن تم استبعادهم بسبب استهلاك فاتورة محمول عالية يتم إحضار فواتير معتمدة من شركة المحمول التابع لها موبايل صاحب البطاقة أو بيان معتمد من شركة المحمول يفيد بمعدل استهلاكه الشهري وصورة من البطاقة التموينية تفعيلها.

أما بالنسبة للمستبعدين بسبب حيازة زراعية تقديم شهادة معتمدة من الجمعية الزراعية التابع لها صاحب البطاقة توضح مدي حيازته لأرض زراعة من عدمه ومساحة الحيازة.

أما بالنسبة للمستبعدين بسبب مصاريف دراسية عالية يتم تقديم شهادة معتمدة من المديرية التي بها الأبناء توضح قيمة المصاريف السنوية المدفوعة لكل ابن بالإضافة إلى البطاقة التموينية المراد تفعيلها.