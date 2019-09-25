"أنصار الله" تعلن مقتل وإصابة عسكريين بقصف في حجة والجوف

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، إنها أوقعت، اليوم الأربعاء، قتلى وجرحى من الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، بقصف في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، أن الجماعة أطلقت 6 صواريخ محلية الصنع نوع "زلزال1" (مداه 3كم) على تجمعات عسكرية يمنية في مديرية حيران شمال غربي حجة.

وأكدت "أنصار الله" سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجيش جراء القصف الصاروخي.

في سياق متصل، شنت الجماعة قصفا مدفعيا على تجمعات للجيش في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

ووفقاً لـ"المسيرة"، استهدفت "أنصار الله" بقذائف الهاون تجمعا عسكريا يمنيا في الجرشب بمديرية الغيل غرب الجوف، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الجنود.