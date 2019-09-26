ولي العهد السعودي يظهر في مقابلة هي الأولى منذ عام

يظهر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على شاشة قناة CBS يوم الأحد المقبل، في مقابلة هي الأولى منذ عام.

وأجرت المقابلة مع ولي العهد السعودي الإعلامية نورا أودونيل، يوم الثلاثاء الماضي، في مدينة جدة، وسيتم عرضها يوم الأحد 29 سبتمبر/أيلول، في أول عرض للموسم 52 من برنامج "60 دقيقة".

Saudi Arabia's Mohammad bin Salman interviewed by CBS News' Norah O'Donnell for 60 Minutes https://t.co/c2HO9ihHFu pic.twitter.com/e5pAFGYCcz — 60 Minutes (@60Minutes) September 25, 2019

وتأتي هذه المقابلة التلفزيونية في وقت وصلت فيه التوترات في المنطقة إلى نقطة الغليان نتيجة الهجوم الذي تعرضت له منشأتان نفطيتان في شرق السعودية، ما أدى إلى تقليص إنتاج المملكة من النفط إلى النصف، ووجهت الرياض أصابع الاتهام إلى طهران وهددت بالرد في الوقت المناسب.