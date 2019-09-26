"زيارة سرية مفاجئة"... صورة تجمع خامنئي وسليماني ونصر الله للمرة الأولى

نشر مكتب المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، لأول مرة صورة من لقاء جمع المرشد بقائد "فيلق القدس"، قاسم سليماني، والأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله.

ونشرت الصورة، على غلاف العدد الأول من موقع قائد الثورة في إيران، للمرة الأولى.

ولم يوضح الموقع الرسمي، متى جرى هذا الاجتماع، مكتفيا بالإشارة إلى أنه انعقد منذ بعض الوقت في مقر خامنئي بطهران.

#بالصورة



وسائل اعلام ايرانية تنشر صورةً للقاء جرى مؤخراً بين الإمام #الخامنئي والأمين العام لحزب الله السيد حسن #نصر_الله وقائد قوة القدس اللواء قاسم #سليماني.#إيران pic.twitter.com/pkCcwlJdWs — وكالة يونيوز للأخبار (@uunionnews) September 25, 2019

وأجرت المجلة حوارا خاصا في عددها مع حسن نصر الله، قالت إنه استمر خمس ساعات، شرح فيه طبيعة العلاقات التي تربطه بالمرشد الإيراني وتأثيره ودوره في مختلف الفترات، بما فيها الأوضاع الإقليمية الحساسة.

كما تنشر أول حوار مفصل مع قاسم سليماني منذ توليه قيادة فيلق القدس، بحسب وصف المجلة التي قالت إنه كشف خفايا وقضايا حرب الـ33 يوما بين إسرائيل وحزب الله في تموز 2006، وتأثيرها على الهندسة الجديدة للمنطقة، إضافة إلى ذكريات من قائد ميداني في الحرب من دون أن تكشف عن هويته.