قبل كلمة حمدوك في الأمم المتحدة… الدولار يتراجع أمام الجنيه السوداني

تراجع الدولار أمام الجنيه السوداني بصورة مفاجئة، وذلك قبل كلمة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أمام الأمم المتحدة المقررة، اليوم الخميس.

ويزور حمدوك نيويورك، للمشاركة في الدورة رقم 74 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت صحيفة "الانتباهة" السودانية، إن إعلان الحكومة اتخاذ إجراءات جديدة بشأن سعر الدولار أمام الجنيه السوداني، أثار تخوفات وقلق وسط العاملين في تجارة العملة، بعد أن ارتفع سعر الدولار على إثر مداهمات مفاجئة للتجار.

ولفتت الصحيفة السودانية إلى أن إعلان الحكومة أدى إلى تراجع مفاجئ لسعر الدولار من 71 جنيها إلى 68 جنيها.

وذكرت الصحيفة أن بعض التجار، الذين تحدثوا إليها كشفوا أن سعر شراء الدولار تراجع اليوم إلى 68 جنيها مقارنة بـ 71 جنيها أمس الأربعاء.

وقال وزير المال السوداني، الاثنين الماضي، إن الحكومة الانتقالية ستطلق، في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، خطة إنقاذ اقتصادية مدتها 9 أشهر لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد، بحسب وكالة "رويترز"، التي أشارت إلى قوله إن التدابير ستشمل ترشيد الإنفاق ومعالجة التضخم.