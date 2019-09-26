رئيس أركان الجيش السوداني يزور السعودية

أعلنت القوات المسلحة السودانية أن رئيس الأركان المشتركة المكلف الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، يبدأ اليوم الخميس، زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية، تستغرق عدة أيام.