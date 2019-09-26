حمدوك يتعهد بألا يتعرض صحفي للقمع أو السجن... والحكومة تعتذر لقناة تلفزيونية

وكتب حمدوك على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لن يتعرض أي صحفي في السودان الجديد للقمع أو السجن".

وقال: "لم يكن هذا ممكنا قبل أشهر قليلة. لقد ورثنا إرثا قبيحا. لقد كانت بيئة قمعية للغاية".

وتابع: "نحن مصممون للغاية على تشجيع بيئة يمكن للصحفيين العمل فيها دون قيود. إنه لأمر جيد لشعبنا. هذا شيء نؤمن به بشدة".

ووقع حمدوك الموجود في نيويورك على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة على انضمام السودان لـ"التعهد العالمي للدفاع عن حرية الإعلام"، بحسب موقع "السوداني" الإخباري.

وجرت مراسم التوقيع بحضور ومشاركة المبعوثة البريطانية لحرية الإعلام أمل علم الدين، الشهيرة بأمل كلوني.

وقدمت الحكومة السودانية، أمس، اعتذارا رسميا لمكتب قناة "الحرة" في الخرطوم، بعد تعرض مصوريها أمس لمضايقات أمنية أثناء تغطية أزمة الوقود بالعاصمة الخرطوم.

وقدم الاعتذار وزير الإعلام فيصل محمد صالح بعد شكوى مصوري القناة من اقتيادهم على يد منتسبين للشرطة والمخابرات إلى أحد أقسام الشرطة، ومنعهم من تصوير مشاهد لاكتظاظ محطات الوقود بسبب أزمة المحروقات التي تضرب الخرطوم منذ أيام.

وقال مراسل القناة عبد الباقي العوض على "فيسبوك"، إن الوزير هاتفه ناقلا الاعتذار حيال تصرف المسؤولين الأمنيين، وأعلن العوض قبول الاعتذار الذي يمثل "خطوة في اتجاه تحقيق حرية الإعلام"، وفقا له.