هكذا يتابع حسن نصر الله مواقع التواصل وهذا هو سر خطاباته

كشف جواد نصر الله، نجل الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، عن الوجه الآخر لوالده، وقال إن "لديه قدرة كبيرة على التحكم بنفسه، وهو ينطبق عليه لفظ "إنسان" بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى".

وأشار جواد، في حديث مع موقع "العهد نيوز" إلى أن "الوالد يعتز كثيرا بمحبة الناس وثقتهم".

وعن الصفات الشخصية التي يمتلكها نصر الله، أضاف جواد ، أنه "جبل من الصبر والحلم، ذو بصيرة ونظر بعيد، كأنه يرى الأشياء لسنوات مقبلة. إداري متين، دقيق، صاحب ذاكرة فذة وإدارة لينة. صادق بمشاعره التي يظهرها بلا حساب".

وبحسب الموقع، يقرأ نصر الله أغلب ما يكتب من مقالات وتقارير، كما يطلع على كل شيء في مواقع التواصل الاجتماعي، ويتابعها بامتياز، بحسب ما نقل عن جواد.

وأضاف: "طبعا لا يمتلك حساباً، ولكن تصله يوميا تقارير مفصلة ومطولة عن كل شيء، من ضمنها ما ينشر على "تويتر" و"فيسبوك"، مع فارق أنه يراها ورقيا. ويقول جواد: "اسأله عن رأيه في بعض التغريدات حول موضوع معين"، فيقول لي "أطلعت عليها ورأيت تغريدات فلان وفلان وفلان، هول مش رفقاتك يا جواد".

وعن نظرته إلى العمل السياسي، يقول جواد: "السيد نصر الله نظرته الواقعية حيال الطريقة التي يجب أن نمارس بها العمل السياسي. برأيه، لا بد من أن تكون هناك مرونة. فلا أحد يأخذ كل شيء في السياسة. لا بد أن نتعايش مع الناس، فالسياسة في النهاية أخذ ورد ولا شيء اسمه كن فيكون".

وقال جواد إن "أباه وما إن تأتيه الفكرة في أي موضوع معين يعمل على منهجتها في الذهن قبل أن يحضرها على الورقة والقلم، وأضاف: "تراه يضع محاور الخطاب في ذهنه. لديه حضور ذهني وقدرة فكرية، فلو افترضنا مثلا أنه ذهب ليلقي خطابا ونسي الأوراق في مكان ما، لا يتغير شيء مطلقا. الموجود في الورق موجود في الذهن كما هو بنفس التسلسل، والترتيب".