فيديوهات "رقص وغناء" من داخل مستشفى سعودي... والسلطات تتحرك

أثار مقطع فيديو، تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، حالة من الجدل، بعد إظهاره احتفالات داخل مستشفيين في السعودية باليوم الوطني للبلاد تخللها الرقص والغناء.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية رفضها ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وفقا لما نشرته صحيفة "عكاظ".

معقولة وصلنا إلى هذه الدرجة حفلة غنائية داخل مستشفى حسبي الله ونعم الوكيل وصلنا لمراحل الانحطاط وش ذنب المرضى والمنومين. #وزارة_الصحة #السعودية_العظمى pic.twitter.com/ZAvRcMgqn9 — حميد الظفيري (@gr7_1) September 25, 2019

​وقالت الوزارة في بيان لها، إنها ترفض ما تم بثه بشأن الرقص في أحد المستشفيات، وكذلك الغناء في مركز الكلى، موضحة أنها اتخذت الإجراءات النظامية.

إشارة إلى الفيديو المتداول عن "الرقص في أحد المستشفيات" نوضح للجميع أن #وزارة_الصحة لا تقبل ذلك إطلاقاً وهو تصرف فردي من موظفتين، وتم التحقيق معهم واتخاذ الاجراءات النظامية بحقهم. — المتحدث الرسمي لوزارة الصحة (@spokesman_moh) September 26, 2019

​وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي عبر حسابه في "تويتر"، اليوم الخميس: "إشارة إلى الفيديو المتداول عن "الرقص في أحد المستشفيات"، نوضح للجميع أن وزارة الصحة لا تقبل ذلك إطلاقا وهو تصرف فردي من موظفتين، وتم التحقيق معهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما".

إشارة إلى الفيديو المتداول عن "الغناء في أحد مراكز غسيل الكلى" والذي يتبع إلى أحد الشركات المشغلة حيث تم التحقيق مع الشركة واتخاذ الاجراءات النظامية بحقهم. — المتحدث الرسمي لوزارة الصحة (@spokesman_moh) September 26, 2019

​وأضاف: "إشارة إلى الفيديو المتداول عن "الغناء في أحد مراكز غسيل الكلى"، والذي يتبع إحدى الشركات المشغلة، تم التحقيق مع الشركة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها".