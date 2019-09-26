بالفيديو والصور... آلاف السوريين يعودون إلى منازلهم في خان شيخون ومورك

شهد بلدات ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي التي حررها الجيش السوري عودة الآلاف من الأهالي إلى بيوتهم وقراهم بعد سنوات من الغياب وسط أجواء من الابتهاج.

وقالت "الوطن" السورية إن أهالي بلدات ريف حماة الشمالي نظموا "مسيرات جماهيرية حاشدة ابتهاجاً بانتصارات الجيش العربي السوري وبعودتهم إلى قراهم المحررة".

وأضافت أن أهال من بلدات وقرى (قمحانة، معردس، خطاب، مورك، خان شيخون، كفر زيتا، طيبة الإمام)، شاركوا في الاحتفالات، في حين عادت مئات العائلات من ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي عبر معبر مورك إلى قراها وبلداتها في خان شيخون وريف حماة الشمالي بحضور فعاليات رسمية وشعبية ودينية من محافظتي حماة وإدلب.

ونقلت "الوطن" عن القائم بأعمال محافظة إدلب، محمد فادي السعدون قوله إن:

"الحكومة خصصت الاعتمادات المالية اللازمة لإعادة الإعمار"، وأشار إلى أن "الورشات الخدمية تعمل حالياً لإعادة تأهيل المرافق الخدمية والبنى التحتية في خان شيخون بما يساعد ويشجع الأهالي في العودة لمدينتهم واستئناف حياتهم الطبيعية مجدداً بعد دحر الإرهابيين وإعادة الأمان والسلام للمدينة على أيدي الجيش العربي السوري".

وذكرت وكالة "سانا" أن وفدا إعلاميا يمثل حوالي 60 وسيلة إعلامية من أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية زار بلدات ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي أمس الأربعاء لمشاهدة الواقع وعمليات إعادة الخدمات الحكومية والتسهيلات المقدمة من أجل عودة الأهالي.