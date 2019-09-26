إجابة طفل عن سؤال "أين تقع السعودية"... تثير تفاعلا في الخليج

تصدر مقطع فيديو لطفل سعودي، ظهر مرتديا زيا وطنيا، حينما أجاب بكل عفوية عن سؤال في لقاء مع طفلة أخرى "أين تقع السعودية؟" قائلا: "لن تقع السعودية". وعند إعادة السؤال على الطفل مرة أخرى أصر على الإجابة نفسها.

مقطع الفيديو الذي لا يمكن لوكالة "سبوتنيك" التأكد من تاريخ تصويره يظهر فتاة تسأل طفلا أين تقع السعودية؟ ليجيب الطفل: "لن تقع السعودية"، مكررا إجابته مع تكرار السؤال عليه.

وتفاعل نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي مع المقطع الذي انتشر في غضون دقائق على نشر الفيديو، واحتل قائمة الأعلى تداولا في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وشهد تفاعلا وثناء كبيرا من جانب النشطاء.

فيديو..



ردة فعل عفوية لطفل عند إجابته على سؤال أين تقع السعودية. pic.twitter.com/vOGJdK5CZ8 — السعودية (@KSA) September 25, 2019

من جانبه، طالب رئيس هيئة الترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، لقاء الطفل، ووصفه بالبطل، معجبا برد الطفل، وقال: "كفو يا بطل يا ولدين أبي أتشرف أقابلك.. يا ليت تعطيني فرصة".

كفو يابطل ياولدي ... ابي اتشرف اقابلك ياليت تعطيني فرصه 🇸🇦🙏🏻❤️👍 pic.twitter.com/WjWdPWeDei — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 24, 2019

وأثار مقطع الفيديو اتهامات بالفبركة، ردت عليها صاحبة المقطع، مروى عبدالعزيز، في تصريح نقلته صحيفة سبق السعودية، قائلة: "‏الفيديو عبارة حلقة من برنامج، أقدمه على اليوتيوب، فكرته عبارة عن سؤال الشارع والناس عن آرائهم حول مواضيع الرأي العام، أو أسئلة عابرة. وكان الفيديو المنتشر من حلقتي الأولى التي كانت تحت عنوان "اليوم الوطني"، وتم سؤال مجموعة من الناس بمختلف الأعمار عن المملكة العربية السعودية، ومن ضمن الأسئلة أين تقع السعودية؟ وكان سؤال ثقافيًّا، وتم طرحه على الطفل، وجاء رده بعفوية كما هو في الفيديو المنتشر.. أما بخصوص كونه مفبركًا كما ادعى البعض فقد تم الرد بالفيديو الكامل الذي تم منه اقتصاص المقطع المتداوَل".