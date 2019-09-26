مصر تسترد "قطعة أثرية مهمة" من أمريكا... صور

وفي بيان لوزارة الخارجية المصرية أن مصر نجحت في استرداد القطعة الأثرية "التابوت الذهبي للكاهن المصري نجم عنخ"، والتي كانت معروضة بمتحف "المتروبوليتان" في نيويورك.

وشارك وزير الخارجية المصري في حفل استلام التابوت بمكتب المدعي العام الأمريكي بولاية نيويورك، وقام بتوقيع البروتوكول الخاص باستعادة التابوت مع المدعي العام الأمريكي في نيويورك.

وأشار بيان الخارجية إلى أن استرداد التابوت الأثري جاء على أثر التعاون بين السلطات المعنية المصرية والأمريكية والذي استمر لأكثر من عام، خاصة من خلال التنسيق بين القنصلية العامة لمصر في نيويورك ومكتب المدعي العام الأمريكي في نيويورك، بالتعاون مع وزارة الآثار المصرية ومكتب النائب العام المصري، وهو التعاون الذي كشف عن عدم شرعية خروج القطعة الأثرية من مصر، ثم التحفظ على التابوت من الجانب الأمريكي لحين تسليمه للسلطات المصرية.

وقال وزير الخارجية في كلمة له إن التعاون والجهد المشترك الذي بذلته سلطات الدولتين والذي أسفر عن استعادة القطعة الأثرية الهامة، يعكس مدى التعاون الوثيق والعلاقات القوية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكداً حرص مصر على حماية تراثها الثقافي أينما وجد.

وشدد على ضرورة التصدي بكل حزم لحالات تهريب الآثار والمقتنيات الثقافية.

ووقعت مصر، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، مذكرة تفاهم مبرمة بين وزيري الخارجية المصري والأمريكي بشأن حماية الآثار المصرية من التهريب.