محمد بن راشد يكشف عن الهدف بعد الوصول إلى الفضاء

كشف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن الهدف المقبل للإمارات بعد وصول هزاع المنصوري إلى الفضاء.

واعتبر أن وصول المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية هو رسالة لكل الشباب العربي، معربا عن فخره بهذه اللحظة التاريخية.

وقال بن راشد، عبر حسابه الخاص على موقع التدوين تويتر: "وصول هزاع المنصوري للفضاء هو رسالة لكل الشباب العربي.. بأننا يمكن أن نتقدم.. ونتحرك للأمام.. ونلحق بالآخرين.. محطتنا القادمة هي المريخ عن طريق مسبار الأمل الذي صممه ونفذه شبابنا بكل اقتدار".

وصول هزاع المنصوري للفضاء هو رسالة لكل الشباب العربي .. بأننا يمكن أن نتقدم .. ونتحرك للأمام .. ونلحق بالآخرين .. محطتنا القادمة هي المريخ عن طريق مسبار الأمل الذي صممه ونفذه شبابنا بكل اقتدار pic.twitter.com/kDrXKmNMCl — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) September 25, 2019

​وتابع: "قبل أكثر من عامين، أطلقت وأخي محمد بن زايد برنامج الإمارات لرواد الفضاء واليوم نحتفل بانطلاق أول رائد فضاء إماراتي في مهمة تاريخية إلى محطة الفضاء الدولية... إنجاز إماراتي نفخر به ونهديه للأمتين العربية والإسلامية".

دخلت مركبة الفضاء سويوز"ام اس-15"، التي تضم ضمن طاقمها أول رائد فضاء إماراتي هزاع المنصوري، المدار وتوجهت إلى محطة الفضاء الدولية.

ومن المتوقع أن يتم الالتحام مع محطة الفضاء الدولية في الساعة 22.46 بتوقيت موسكو.

وبعد تجاوز الحدود الشرطية بين الغلاف الجوي والفضاء، على ارتفاع 100كم، أصبح المنصوري أول رائد فضاء لدولة الإمارات العربية المتحدة.

© Sputnik / أول رائد فضاء إماراتي

وفقا للتصنيف الدولي، يمكن اعتبار الشخص رائد فضاء في حال تجاوز الحدود الشرطية للفضاء على ارتفاع 100 كم.

وبدأ الروسي أوليغ سكريبوشكا، والأمريكية جيسيكا مائير وهزاع المنصوري رحلة على متن المركبة "سيوز إم إس- 15"، وسيبقى رائد الفضاء الإماراتي على متن محطة الفضاء الدولية حتى 3 تشرين الأول/ أكتوبر.

وهزاع المنصوري (36 عاما)، حاصل على بكالوريوس في علوم الطيران مـن كلية خليفة بن زايد الجوية، وضابط طيار عسكري، لديه خبرة تزيد عن 14عاما في الطيران الحربي.

وتدرب رائدا الفضاء الإماراتيان، هزاع المنصوري وسلطان النيادي، منذ نحو عام، بمركز يوري غاغارين في مدينة النجوم في العاصمة الروسية موسكو.

وكانت الإمارات وروسيا قد وقعتا، في 2015، مذكرة تفاهم تتضمن تبادل الخبرات وتأهيل الكوادر في مجالات الفضاء.