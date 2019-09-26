"أنصار الله" تعلن مقتل وإصابة عسكريين بقصف صاروخي شمال حجة

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الخميس، إلحاق خسائر في صفوف الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، بقصف في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وقالت "أنصار الله" عبر قناة "المسيرة" الناطقة باسمها، إن مقاتلي الجماعة أطلقوا صاروخاً محلي الصنع نوع "زلزال1" (مداه 3 كم) على تجمعات للجيش اليمني جنوب مديرية حيران شمال غربي حجة.

وأكدت وقوع قتلى وجرحى في صفوف العسكريين جراء القصف الصاروخي.

إلى ذلك، شن طيران التحالف العربي، غارتين على مديرية حرض شمال غربي حجة، حسب "أنصار الله".

وتبنت "أنصار الله" في الأول من آب/ أغسطس المنصرم، استهداف عرض عسكري للواء الأول دعم وإسناد في معسكر الجلاء بمديرية البريقة غرب العاصمة المؤقتة عدن، بطائرة مُسيرة وصاروخ باليستي، ما أسفر عن سقوط 36 قتيلاً بينهم قائد اللواء العميد منير المشالي اليافعي "أبو اليمامة".