تونس... الإعلان عن الموعد المبدئي لجولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية

أفادت عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، حسناء بنت سليمان، اليوم الخميس، بأن الهيئة تلقت بصفة رسمية 5 ملفات طعن بالاستئناف ضد الأحكام الصادرة في الطور الأول بخصوص نتائج الانتخابات الرئاسية المبكرة.

وأشارت عضو الهيئة في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إلى أنه بموجب هذه الطعون سيتم انتظار نتائج الطور الاستئنافي الذي يستغرق قرابة 5 أيام لصدور الأحكام النهائية والباتة على أن لا يتجاوز ذلك في كل الأحوال يوم الاثنين 30 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وأوضحت، "تتولى الهيئة بعد ذلك الإعلان رسميا عن النتائج النهائية للدور الأول من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها".

وكشفت بنت سليمان أن "الموعد الأقرب لإجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية سيكون مبدئيا يوم 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، على اعتبار أنه يستجيب للشروط القانونية المضمنة في القانون الانتخابي.

يذكر أن الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية كانت قررت يوم 23 سبتمبر 2019، رفض الطعون الستة التي تقدم بها عدد من المرشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، في نتائج الدور الأول.

وجرت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التونسية، في 15 سبتمبر/ أيلول الجاري، وسط أجواء هادئة بحسب مختلف المراقبين المحليين والدوليين، فيما أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نتائج بتأهل المرشحين قيس سعيد ونبيل القروي لجولة الإعادة.

ولم تحدد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات موعد إجراء الجولة الثانية من السباق الرئاسي، مؤكدة أن الموعد يحدده صدور الأحكام النهائية بشأن الطعون المقدمة من المرشحين.

وأعلنت الهيئة أن نسبة مشاركة الناخبين بلغت 49 بالمئة، وحصل سعيد على 18.4 بالمئة من أصوات الناخبين في الجولة الأولى، بينما حصل القروي على نحو 15.6 بالمئة.