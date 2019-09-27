المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون السورية يتحدث عن مشاركة "قسد" باللجنة الدستورية

يعتقد المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون السورية، جيمس جيفري، أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) قد تشارك باللجنة الدستورية التي تم تشكيلها.

نيويورك - سبوتنيك. وأجاب جيفري ردا على سؤال للصحفيين عما إذا كانت قوات سوريا الديمقراطية والمجالس الديمقراطية السورية التابعة لها ستشارك في اللجنة قائلا، "بالطبع".

في الوقت نفسه، أشار جيفري إلى إن الولايات المتحدة ليس لديها أجندتها الخاصة في هذه القضية.

وقال المبعوث الأمريكي إن "(مشاركة قوات سوريا الديمقراطية) نوقشت طوال الوقت، بما في ذلك مع شركائنا الأتراك"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة "أوضحت لجميع الشركاء في شمال شرق سوريا أنه ليس لديها أجندة سياسية، غير الحد الأدنى من الاستقرار في المحادثات السياسية. ".

وأضاف جيفري:

"هدفنا السياسي الوحيد في سوريا هو وحدة سوريا بحدودها الحالية، والتي ستعمل بنفسها على تطوير عملية تسوية تتضمن انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف وإدارة الأمم المتحدة في جميع أنحاء سوريا وجاليات الشتات. ليس لدينا أجندة أخرى".

هذا وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الاثنين الفائت عن التشكيل النهائي للجنة الدستورية السورية، وأعلن أن اللجنة ستجتمع في الأسابيع المقبلة. كما أشار إلى أنه يعتقد أن إنشاء اللجنة يمكن وينبغي أن يكون بداية لطريق سياسي للخروج من الصراع نحو حل يستجيب للرغبات المشروعة لجميع السوريين.

وفي وقت لاحق، قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم إن الاجتماع الأول للجنة من المقرر عقده في 30 تشرين الأول/ أكتوبر. فيا تناقلت وسائل إعلام سورية أن 50 عضوا يمثلون حكومة الجمهورية العربية السورية.