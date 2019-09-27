المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون السورية: شمال شرق سوريا سيمثل في اللجنة الدستورية

أعلن المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون السورية، جيمس جيفري، إن ممثلين عن شمال شرق سوريا سينضمون إلى اللجنة الدستورية.

الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال جيفري على هامش الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة: إن "شمال- شرق [سوريا] سيمثل" مشيرا إلى أن "من بين 50 شخصا اختارتهم الأمم المتحدة، هناك ممثلون عن الشمال الشرقي".

في الوقت نفسه، قال إنه شاهد قائمة أعضاء اللجنة، لكنه لم يستطع تأكيدها.

وكان جيفري قال ردا على سؤال للصحفيين عما إذا كانت قوات سوريا الديمقراطية والمجالس الديمقراطية السورية التابعة لها ستشارك في اللجنة قائلا، "بالطبع".

في الوقت نفسه، أشار جيفري إلى إن الولايات المتحدة ليس لديها أجندتها الخاصة في هذه القضية.

وقال المبعوث الأمريكي إن "(مشاركة قوات سوريا الديمقراطية) نوقشت طوال الوقت، بما في ذلك مع شركائنا الأتراك"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة" أوضحت لجميع الشركاء في شمال شرق سوريا أنه ليس لديها أجندة سياسية، غير الحد الأدنى من الاستقرار في المحادثات السياسية. ".

وأضاف جيفري:

"هدفنا السياسي الوحيد في سوريا هو وحدة سوريا بحدودها الحالية، والتي ستعمل بنفسها على تطوير عملية تسوية تتضمن انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف وإدارة الأمم المتحدة في جميع أنحاء سوريا وجاليات الشتات. ليس لدينا أجندة أخرى".

هذا وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الاثنين الفائت عن التشكيل النهائي للجنة الدستورية السورية، وأعلن أن اللجنة ستجتمع في الأسابيع المقبلة. كما أشار إلى أنه يعتقد أن إنشاء اللجنة يمكن وينبغي أن يكون بداية لطريق سياسي للخروج من الصراع نحو حل يستجيب للرغبات المشروعة لجميع السوريين.

وفي وقت لاحق، قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم إن الاجتماع الأول للجنة من المقرر عقده في 30 تشرين الأول/ أكتوبر. فيا تناقلت وسائل إعلام سورية أن 50 عضوا يمثلون حكومة الجمهورية العربية السورية.