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12:21 27 سبتمبر/ أيلول 2019
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    وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف في الاجتماع التحضيري للقمة الخليجية والعربية والإسلامية في جدة

    وزير الخارجية السعودي يتحدث عن "تهديد كبير" تسبب في تغيير كلمته بالأمم المتحدة

    © REUTERS / WALEED ALI
    العالم العربي
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    ألقى وزير الخارجية السعودي، إبراهيم العساف، الضوء على تاريخ إيران "منذ 40 عاما"، مقدما تفصيلا عن الأعمال التي تقوم بها من الاغتيالات إلى التخريب في المنطقة.

    جاء ذلك في كلمة السعودية التي ألقاها العساف في الأمم المتحدة، حيث قال وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية.

    وتابع العساف: "كنت أرغب في التحدث عما تشهده بلادي من تقدم اقتصادي وإصلاحات في مختلف المجالات، ورؤية تعود بنا إلى ديننا الإسلامي الحنيف الذي ينبذ كل أشكال التطرف.. لكن ما حدث في الرابع عشر من سبتمبر الجاري من عمل عدواني خطير ينتهك مبادئ وميثاق هذه المنظمة ويهدد أمن واستقرار ورخاء منطقتنا والعالم، يستلزم منا جميعاً موقفاً تاريخياً، وهو ما سأتحدث عنه في كلمتي أمامكم اليوم".

    وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
    © REUTERS / Evgenia Novozhenina
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    وأضاف: "إن الهجمات النكراء التي تعرضت لها المنشآت النفطية في المملكة باستخدام 25 صاروخاً مجنحاً، وطائرات بدون طيار، متسببة في انخفاض إنتاج النفط بنسبة تقارب 50% تعادل (5،7) مليون برميل تقريبا، تشكل انتهاكاً صارخا للقوانين والأعراف الدولية، واعتداءً على الأمن والسلم الدوليين وتهديدا كبيرا لإمدادات النفط للأسواق العالمية.. نحن نعلم جيدا من وراء هذا الهجوم، ودعونا خبراء من الأمم المتحدة وخبراء دوليين للتثبت من ذلك بأنفسهم".

    وقال إن "من يقف وراء هذا الهجوم هو من هاجم الناقلات التجارية في خليج عمان في شهري يونيو ويوليو الماضيين، وتبعه عملاؤه بالهجوم على مطار أبها في شهر يوليو وحقل شيبة النفطي في شهر أغسطس، هو النظام الذي يستتر بشكل رخيص وجبان عبر تحميل الميليشيات التابعة له مسؤولية الهجمات على بقيق وخريص وقبل ذلك على محطات ضخ النفط، النظام الذي لا ينظر لدولنا وشعوبنا سوى أنها ساحات لتحقيق أجندته التدميرية".

    وأكد أن "هذا النظام المارق قد استغل المردود المادي من الاتفاق النووي لتمويل نشاطاته العدائية والإرهابية، ولا بد للمجتمع الدولي اليوم أن يدرك أن تجفيف مصادر تمويل هذا النظام هو الوسيلة السلمية الأمثل لإجباره على التخلي عن ميليشياته وعن تطوير الصواريخ الباليستية وعن أعماله العدائية المزعزعة لاستقرار المنطقة والعالم أجمع".

     

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    الكلمات الدلالية:
    السعودية, إيران
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