متحدث: الاتحاد الأوروبي يتابع الوضع في مصر عن كثب

صرح متحدث باسم الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، بأن الاتحاد يتابع الوضع في مصر عن كثب ويعرب عن ثقته في إطلاق سراح من تظاهروا بسلام.

أمستردام - سبوتنيك. وقال المتحدث الأوروبي لوكالة "سبوتنيك" اليوم الجمعة: "الاتحاد الأوروبي يتابع الوضع في مصر عن كسب"، مضيفا "إنه حق أساسي وجوهري لجميع المواطنين في التجمع والتعبير عن أنفسهم بحرية وسلام".

وأعرب المتحدث عن ثقته في " أن الذين تظاهروا بسلام سيتم إطلاق سراحهم على الفور".

يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وصل، اليوم الجمعة، إلى بلاده عقب مشاركته في أعمال الدورة الـ74 من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وعلق الرئيس السيسي، لأول مرة، على دعوات التظاهر في مصر، قائلا: "يا مصريين خلوا بالكم، مش هيسيبوكم، مش هيسيبوكم تنجحوا ولا تتهنوا على حاجة".

وأضاف: "هي حرب بيننا وبينهم. مجموعة صغيرة في مقابل الشعب كله"، مؤكدا أن الشعب المصري أصبح أكثر وعيا ولا يمكن تزييف الواقع، ولا يمكن خداع المواطنين ولا داعي للقلق".

وتابع الرئيس: "مصر بلد قوي بالمصريين"، مشيرا إلى أن هناك صورة يتم تزييفها للحقائق، وأن الإعلام له دور كبير في توعية المواطنين.