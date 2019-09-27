حداد في دولة عربية على وفاة جاك شيراك

أصدرت دولة عربية، اليوم الجمعة، مذكرة رسمية تقتضي إعلان الحداد في البلاد لمدة يوم واحد، وذلك بسبب وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك.

وقام رئيس مجلس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، بإصدار مذكرة تضمنت إعلان الحداد الرسمي على وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك.

وجاء في المذكرة: "بمناسبة وفاة صديق لبنان الرئيس جاك شيراك رئيس الجمهورية الفرنسية الأسبق، يعلن الحداد الرسمي نهار الاثنين الواقع في 30 أيلول 2019 خلال مراسم دفنه".

وتوفي الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك عن عمر يناهز 86 عاما. وقال زوج ابنته: "توفي اليوم صباحا الرئيس جاك شيراك محاطا بالمقربين إليه".

يذكر أن الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك هو سياسي ولد في 29 تشرين الثاني/نوفمبر عام 1932، في العاصمة الفرنسية باريس.

وشغل منصب رئيس الوزراء الفرنسي في الفترة الممتدة بين عامي 1974- 1976. وأيضاً خلال الفترة الممتدة بين عامي 1986-1988. وكان قد انتُخب عام 1975 كعمدة لمدينة باريس، وبقي في هذا المنصب لمدة 18 عاما.

وأصبح شيراك رئيسا لفرنسا بعد الفوز بالانتخابات عام 1995 وبقي في السلطة حتى عام 2007 وعام 2011.