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15:24 27 سبتمبر/ أيلول 2019
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    أمين عام حزب الله حسن نصر الله

    نصر الله: لدينا إحاطة بإسرائيل وإشراف معلوماتي جيد جدا بشكل ليس له سابقة

    © REUTERS / Aziz Taher
    العالم العربي
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    قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، إن الحزب لديه إحاطة وإشراف معلوماتي جيد جدا بشكل ليس له سابقة، فيما يخص إسرائيل.

    وأضاف في مقابلة نشرها موقع مكتب الزعيم الإيراني علي خامنئي، أن "حزب الله من خلال استخدامه للوسائل المختلفة يحصل على المعلومات اللازمة والمهم هي المعلومات التي نحتاجها في أي حرب مقبلة أو في مواجهة أي تهديد أو عمل إسرائيلي يمكن أن يقوم به".

    وتابع: "من جهة لدينا جانب المعلومات والإحاطة المعلوماتية الجيدة ونواكب كل الأحداث في كيان العدو، وتطورات ما يجري لديهم سواء من خلال الوسائل العلنيّة أو الوسائل غير العلنيّة. لكن الأمر الأهم هو بعد الدراسة، يعني نحن المعلومات التي نحصل عليها، حتى بالوسائل العلنيّة، المهم متابعتها وتقييمها وتحقيقها ودراستها وأخذ استنتاجات منها، وهذا أمر مهم".

    ولفت إلى أن نقطة قوة حزب الله أنه يقرأ بشكل دائم إسرائيل وعقلها وثقافتها وتقاليدها وعاداتها ونقاط قوتها ونقاط ضعفها وتطوراتها وأحداثها، وهذا يجعل حزب الله محيطاً بشكل دائم بكل ما يجري في داخل إسرائيل، على حد قوله.

    وقال: "نحن نعلم كيف يفكرون وماذا يحبون وماذا يكرهون وبماذا يتأثرون وما هي المشاكل الموجودة في داخلهم وما هي الانقسامات القائمة والخلافات السياسية والخلافات الحزبية والخلافات الدينيّة الموجودة عندهم، تفاوت الشخصيات، وتقييم القيادات السياسية والعسكرية، هذا كلّه نواكبه ومتوفر لدينا. وهذا طبعا يعطينا قدرة كبيرة جدا ومهمة جدا في كيفية التعاطي مع هذا العدو ومواجهة هذا العدو بالأساليب المختلفة".

     

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    الكلمات الدلالية:
    إسرائيل, حزب الله
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