Widgets Magazine
تسجيل
17:30 27 سبتمبر/ أيلول 2019
مباشر
    بحث
    سلوى السماوي، زوجة المرشح الرئاسي التونسي السجين، نبيل القروي

    "التوانسة ما يخافوش"... زوجة نبيل القروي تجوب أنحاء البلاد لنصرة زوجها في معركته الثانية

    © AFP 2019 / FETHI BELAID
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    "تحارب وحدها"، هكذا وصفت وسائل الإعلام التونسية، نشاط سلوى السماوي، زوجة المرشح الرئاسي التونسي السجين، نبيل القروي، في حملتها من أجل نصرة زوجها في معركته الثانية.

    رصدت الصفحة الرسمية لنبيل القروي، نشاط وجولات زوجته الانتخابية التي يغيب عنها قسرا بسبب وجوده في السجن.

    إذ زارت سلوى السماوي أمس القيروان، وجابت الحقول والقرى والمدن، من أجل نصرة زوجها في معركته الثانية، بحسب قولها، ألا وهي الحملة الانتخابية التشريعية لحزب "قلب تونس".

    ورفعت زوجة القروي في جولتها شعارات "ما نسلموش، ما نرضخوش للظلم والاستبداد، وضعوا نبيل القروي في الحبس، من أجل أن يوقفوا حلمه الذي يحلم به من أجل الناس".

    وتابعت "التوانسة ما يخافوش، التوانسة يعرفوا نبيل القروي وهو يعرفهم، اليوم اليد يجب أن تكون في اليد، حتى نخرج تلك البلاد من مأزقها".

    واستمرت "حزب قلب تونس، هو مشروع نبيل القروي، الذي بناه مع التوانسة".

    وأتمت "موعدنا نهار 6 أكتوبر للتصويت على قائمات حزب قلب تونس".

    ولمع نجم سلوى السماوي خلال الحملة الانتخابية، وأجرت سلسلة حوارات مع وسائل إعلام عديدة ظهرت فيها امرأة قوية، بارعة في التواصل وفي التأثير، وفقا لما ذكرته وكالة "فرانس برس"، كما بدت واثقة من براءة زوجها الذي تؤكد أنه "سجين سياسي" يسعى منافسوه لإزاحته من السباق الانتخابي نظرا للشعبية التي يحظى بها مشككة في التهم الموجهة إليه.

    كما قالت السماوي لقناة "العربية": "كنت بعيدة كل البعد عن السياسة، حتى أني كنت غير منخرطة في الحزب، ولكن مثلي كل امرأة وزوجة وأم تونسية، أقف إلى جانب زوجي في محنته وأدافع عنه وعن الظلم الذي يتعرض له، وأتكلم على لسانه وأدير حملته الانتخابية حتى يخرج من سجنه."

    ويُنسب لسلوى الفضل في حصول القروي على المركز الثاني في الانتخابات التي أجريت الأسبوع الماضي، وأظهرت حصول القروي على 15.58% من الأصوات، بعد المرشح المستقل قيس سعيد الذي حصل على 18.4%.

    سلوى السماوي، زوجة المرشح الرئاسي التونسي السجين، نبيل القروي
    © REUTERS / ZOUBEIR SOUISSI
    سلوى السماوي، زوجة المرشح الرئاسي التونسي السجين، نبيل القروي

    وسلوى سيدة خمسينية تنحدر من مدينة قفصة المحسوبة على المناطق المهمشة، جنوب تونسي، وكان خطابها موجها لاستمالة المهمشين في الشمال والجنوب مستعملة نفس عبارات زوجها في مخاطبة هؤلاء.

    ودرست سلوى الهندسة الصناعية في الولايات المتحدة، وهي ابنة أحد كوادر صناعة الفسفاط في ولاية قفصة، وتتحدث الإنكليزية والفرنسية بطلاقة، وعملت سابقا بشركة مايكروسوفت عام 2006 حيث عينت مديرة للشركة في تونس وفي 2011 أصبحت المديرة الإقليمية لمايكروسوفت في الشرق الأوسط وأفريقيا والمكلفة بالإعلان والإنترنت.

    انظر أيضا:

    سياسي تونسي: قد يتم الإفراج عن المرشح نبيل القروي في إطار صفقة
    تونس… الزبيدي يرفض "دعوة الشاهد" ويطالب بالإفراج عن القروي
    تونس... توقعات بالإفراج عن المرشح الرئاسي نبيل القروي خلال ساعات
    تونس... إضراب القضاة يؤجل النظر في الإفراج عن المرشح الرئاسي نبيل القروي
    المرشح الرئاسي في تونس قيس سعيد: غير مرتاح لاستمرار سجن القروي
    الكلمات الدلالية:
    انتخابات تونس, الانتخابات الرئاسية, الانتخابات التونسية, تونس
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    المغنية الأمريكية الشهيرة جينفر لوبيز خلال اختتام عرض أزياء لدار أزياء فيرساتشي لمجموعة أزياء ربيع-صيف 2020 في ميلانو، إيطاليا 20 سبتمبر 2019
    إنطلاق أول إماراتي إلى الفضاء ولوبيز تبهر العالم...إليكم صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    نشر صواريخ باتريوت وأجهزة رادار ونحو 200 جندي أمريكي في السعودية
    لماذا كل هذه التعزيزات الأمريكية في السعودية؟
    إنفوجرافيك - أول رائد فضاء إماراتي
    أول رائد فضاء إماراتي
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك