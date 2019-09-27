أسباب عدم ارتقاء العلاقات الاقتصادية الروسية السورية إلى مستوى العلاقات العسكرية

وقال ماتفييف لـ"سبوتنيك": "الأسباب تعود أولا، لعدم إمكانية تبادل الخبرات الاقتصادية طويلة الأجل بين القطاع الخاص السوري والروسي كون التعاون في الحقبة السوفيتية اقتصر على القطاع العام، وثانيا، لأنه خلال تسعينيات القرن الماضي كانت روسيا تعاني من مشكلات داخلية لم تتح الفرص المناسبة لتطوير التعاون مع الحلفاء بما فيها سوريا، ولكن منذ عام 2000 بدأنا نبذل كل جهودنا لتطوير العلاقات بين بلدينا في المجال الاقتصادي ونجحنا بتوقيع عدة اتفاقيات قبل الأزمة السورية".

وأضاف "والآن تحاول الشركات الروسية العودة إلى السوق السورية، ونسعى للحصول على مميزات للشركات في كلا البلدين وهنا يمكن للقطاع الخاص أن يلعب دورا فعالا في توطيد الخبرات، وعقدنا طاولة مستديرة جمعت عددا من رجال الأعمال الروس والسوريين من القطاع الخاص برعاية مجلس رجال الأعمال الروسي السوري وهذه خطوة هامة جدا في سبيل تطوير العلاقات فيما بيننا."

وحول تخوف الشركات الروسية من العقوبات الغربية أضاف ماتفييف: "اعتادت شركاتنا على العقوبات وتستطيع التعامل معها لذلك لاتهتم للعقوبات أبدا عندما تجد المشاريع الناجحة والمجدية بالنسبة لها، ليست كل الشركات الروسية متخوفة من الوضع الأمني في سوريا فها نحن زرنا المناطق الصناعية في عدرا وحسياء، لكن هناك مشاكل مالية بسبب عدم وجود آليات ثابتة لتحويل الأموال المخصصة لتنفيذ المشاريع ."

بدوره، قال تامر ياغي مدير شركة "الباشق" لتنظيم المؤتمرات والمعارض، "العلاقات الاقتصادية بين موسكو ودمشق لم ترتقِ لمستوى حتى 10% من العلاقات العسكرية والأمنية بينهما، هناك صورة مبهمة أمام الرأي العام الروسي عن الوضع الأمني والاقتصادي والاجتماعي في سوريا، ويرى الروسي استنادا لما ينشره الإعلام الغربي أن سوريا غير آمنة اقتصاديا له، نعلم بأن العقوبات والحرب ضدنا من قبل النظام المالي العالمي أثرت على البلدين بشكل واضح وحدت كثيرا من التعاون بيننا، ولكن نتطلع لمزيد من التعاون مع الروس لاسيما وأن الصناعات الروسية متطورة جدا وقادرة على تغطية احتياجات الاقتصاد السوري ومستلزمات مرحلة إعادة الإعمار ولكن لايوجد تسويق كافٍ لها فالتسويق يحتاج إلى ندوات ومشاركة في معارض وحملات إعلامية، ناهيك عن أن القطاع الخاص السوري لا يملك أي فكرة عن إمكانيات القطاع الصناعي الروسي."

واقترح ياغي "إنشاء بنك مشترك بين موسكو ودمشق للتعامل بالعملات الوطنية الروبل والليرة للالتفاف على العقوبات ما يتيح للشركات الضخمة والمعروفة التعاون معا دون الإضرار باستثماراتها وأعمالها في الخارج وهذا ما يرفع فرص نجاح العلاقات لأعلى مستوى ممكن، المعرض كان كحجر أساس لوجود روسي متكامل فيه، والروس لايبرعون فقط في الصناعات الثقيلة والأليات، روسيا قادرة إمداد سوريا بتكنولوجيا ومعدات وتقنيات من أصغر الصناعات إلى أضخمها، فالذي ساعدنا في مرحلة التحرير والانتصار يجب أن يساعدنا بمرحلة إعادة الإعمار."

ورد ماتفييف على مقترح ياغي بإنشاء مصرف مشترك بقوله "فكرة إنشاء مصرف مشترك للتعامل بالعملات الوطنية جيدة جدا ولكن لا يوجد حاليا شروط مناسبة لاسيما وأن التجارة بيننا غير متوازنة فالصادرات الروسية أكبر بكثير من السورية القادمة إلى روسيا ويجب إنشاء نظام متكامل ومتوازن للتبادل التجاري بين بلدينا مما سيخلق ظروفا مناسبة مباشرة لإنشاء المصرف، مشاركتنا في المعرض كانت على حساب الشركات وليست ممولة من القطاع الحكومي، وهذا يدل على إرادة الشركات الروسية بالاستثمار في سوريا وإيجاد شركاء فيها، وسنشارك في المعرض العام المقبل لكن ننتظر من شركة الباشق أن تقدم لنا تسهيلات إضافية وشروط أفضل من هذا العام".