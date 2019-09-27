بيدرسن يرفض التعليق على تصريحات واشنطن بشأن هجمات كيميائية في سوريا

أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، اليوم الجمعة، أنه لم يطلع على التصريحات الأمريكية بشأن الهجمات الكيميائية في محافظة اللاذقية يوم 19 أيار/ مايو الماضي.

الأمم المتحدة - سبوتنيك. قال بيدرسن في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال عما إذا كان اطَلع على التصريحات الأمريكية في هذا الشأن "صراحة، لم أقرأها حتى الآن".

وأعرب نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي فيرشينين، عن أسف بلاده لإصدار الولايات المتحدة بيانًا اتهمت فيه القوات الحكومية السورية باستخدام أسلحة كيميائية في محافظة اللاذقية في أيار/ مايو قبل انتهاء الأمم المتحدة من تحقيقها، مما قد يؤثر سلبًا على عملية التسوية السياسية في سوريا.

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن، أمس الخميس، أن السلطات السورية استخدمت في 19 أيار/ مايو أسلحة كيميائية في محافظة اللاذقية.