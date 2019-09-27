أول تعليق من الحوثي على تسريبات وقف السعودية عملياتها العسكرية في اليمن

علق القيادي بجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) محمد علي الحوثي على التسريبات التي تحدثت عن وقف جزئي للعمليات العسكرية في اليمن.

وقال الحوثي إن "مبادرة الرئيس المشاط تنص على الوقف الكامل للعدوان ولا صحة لأي تسريبات من جانب العدو عن وقف جزئي".

وأضاف أن "التسريبات التي تناولتها بعض الصحف الأمريكية عن اتفاق مع السعودية لوقف القصف في 4 مناطق تظل تسريبات لا جهة رسمية تقف خلفها".

وأكد أن "اليمن لن يقبل إلا بوقف شامل للعدوان ورفع الحصار".

#المسيرة_عاجل | عضو #المجلس_السياسي_الأعلى محمد علي الحوثي: #مبادرة_الرئيس_المشاط تنص على الوقف الكامل للعدوان ولا صحة لأي تسريبات من جانب العدو عن وقف جزئي — المسيرة - عاجل (@MasirahTV) September 27, 2019

وفي وقت سابق، قالت صحيفة أمريكية، اليوم الجمعة، إن السعودية وافقت على وقف إطلاق نار جزئي في اليمن.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال، عن أشخاص مطلعين على الخطوة السعودية قولهم، إن "هذا الإجراء يأتي ردا على إعلان جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) قبل أيام وقف الهجمات ضد السعودية.

وأضافت الصحيفة أن "الرياض وافقت على وقف محدود لإطلاق النار في 4 مناطق، من بينها العاصمة اليمنية صنعاء التي تسيطر عليها "أنصار الله" منذ عام 2014.

وتشير إلى أنه في حال نجح هذا الأمر فسيسعى السعوديون إلى توسيع الهدنة لتشمل أجزاء أخرى من اليمن.

وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون)، قد أعلنت الجمعة الماضية عن "مبادرة سلام" تتمحور حول وقف الهجمات على السعودية "بالطيران المسير والصواريخ الباليستية وكافة أشكال الاستهداف". وقالوا "ننتظر رد التحية بمثلها أو بأحسن منها" من جانب الرياض.